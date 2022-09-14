Ушла из жизни сыгравшая в «Одиссее» греческая актриса Ирен Папас

14.09.2022

Ушла из жизни сыгравшая в «Одиссее» греческая актриса Ирен Папас

Греческая актриса театра, кино и телевидения Ирен Папас (Ирини Папа), которая сыграла в 85 фильмах, в том числе в «Одиссее» (1997) Андрея Кончаловского, умерла в возрасте 96 лет. Об этом сообщил телеканал Skai.

«За свою карьеру она сыграла многих выдающихся женщин, в полной мере воплотивших в себе силу античной трагедии», — уточнил Skai.

Кроме экранизаций трагедий, ее наиболее известными работами являются роли бойца Марии Пападимос в получившем премию «Оскар» за визуальные эффекты фильме «Пушки острова Наварон» (1961) и вдовы в ленте «Грек Зорба» (1964). 

Фото: Pixabay