Группа «Кино» показала live-видео на песню «Место для шага вперед»

Греческая актриса театра, кино и телевидения Ирен Папас (Ирини Папа), которая сыграла в 85 фильмах...
Российское общество «Знание» с 14 сентября по 5 октября 2022 года проведет просветите...
Музыканты исполнили композицию Виктора Цоя в клипе, размещенном на ютьюб-канале 14 сентября. ...
Выставочный проект, посвященный творчеству кинорежиссера Алексея Балабанова, откроется в октябре в...
В интервью «Вокруг ТВ» режиссер рассказал, почему у стендап-шоу серьезнее преимущества, чем у теле...
Режиссер «Ералаша» Артур Гройс рассказал о съемках документального фильма про художественного руко...
Греческая актриса театра, кино и телевидения Ирен Папас (Ирини Папа), которая сыграла в 85 фильмах...
Российское общество «Знание» с 14 сентября по 5 октября 2022 года проведет просветите...
Музыканты исполнили композицию Виктора Цоя в клипе, размещенном на ютьюб-канале 14 сентября. ...
Выставочный проект, посвященный творчеству кинорежиссера Алексея Балабанова, откроется в октябре в...
В интервью «Вокруг ТВ» режиссер рассказал, почему у стендап-шоу серьезнее преимущества, чем у теле...
Почти 3,5 тыс. заявок поступило в Президентский фонд культурных инициатив на IV специальный гранто...
Роликом по романтическому роуд-муви с Александром Петровым и Вильмой Кутавичюте поделилась компани...
Власти Польши направили в Россию дипломатическую ноту о реституции семи объектов культуры, утрачен...
Президентский фонд культурных инициатив завершил заявочную кампанию четвертого спецконкурса на предо...
В новой музыкальной программе будут сражаться звезды и начинающие певцы, скрытые за анимированными...
Композиция войдет в новый альбом «Творчество в пустоте 2». Видео доступно на YouTube-канале коллек...
Информацию об уходе Владимира Бондаренко информагентству «Высота 102» подтвердила директор НЭТа Ан...
В Ростове 13 сентября открылся региональный фестиваль «Театральная площадь». В течение пяти дней зри...
Исполнительница перенесла на неопределенное время мероприятия в рамках благотворительного тура в п...
С 16 по 19 сентября в Республике Коми пройдет масштабное событие — Первый литературный ...
Российское общество «Знание» с 14 сентября по 5 октября 2022 года проведет просветительскую акцию «В...
Государственный академический Большой театр России (ГАБТ) в среду откроет 247-й сезон оперой «Пико...
Выставка «Торжество Сущего», приуроченная к 80-летию художника декоративного искусств...
Певице Диане Анкудиновой пока не удается построить карьеру из-за двух факторов, заявил музыкальный...
14.09.2022