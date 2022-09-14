Группа «Кино» показала live-видео на песню «Место для шага вперед»

14.09.2022

Группа «Кино» показала live-видео на песню «Место для шага вперед»
Музыканты исполнили композицию Виктора Цоя в клипе, размещенном на ютьюб-канале 14 сентября.

По информации «Фонтанки», трек стал первым в серии записей «Кино» с разными исполнителями. Так, в «Месте для шага вперед» партию трубы исполнил Роман Парыгин.

Ролик сняли в новом помещении студии «Добролет» в Петербурге. На кадрах присутствуют музыканты Юрий Каспарян и Игорь Тихомиров, игравшие в группе в 1980-е годы. Режиссер лайва — Кирилл Фролов, оператор-постановщик — Алексей Елагин. 

«Место для шага вперед» (или «Белые дни») входит в альбом «Звезда по имени Солнце» 1989 года. Он стал последней пластинкой, записанной и выпущенной при жизни Виктора Цоя, выступившего автором музыки и слов.


Фото: кадр из лайв-видео «Место для шага вперед»