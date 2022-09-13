Стало известно, что Жан-Люк Годар ушел из жизни при помощи эвтаназии

13.09.2022

Стало известно, что Жан-Люк Годар ушел из жизни при помощи эвтаназии
Подробности смерти франко-швейцарского режиссера сообщила французская газета Libération со ссылкой на его родственников.

Кинематографист умер 13 сентября в возрасте 91 года в своем доме в Роле в Швейцарии. Он прибег к контролируемой эвтаназии, которая является разрешенной процедурой в Швейцарии, заявили два собеседника газеты.

Один из них объяснил уход Годара тем, что он «просто был истощен». К здоровью это решение не имело отношения. При этом режиссеру было важно, чтобы о его решении узнали. Второй собеседник подтвердил проведение эвтаназии. 

Позже сообщение прокомментировал AFP советник семьи кинематографиста Патрик Жаннере. По его словам, Годар «прибег к юридической помощи в Швейцарии для добровольного ухода после многочисленных инвалидизирующих патологий».

Фото: Pixabay