Стало известно, что Жан-Люк Годар ушел из жизни при помощи эвтаназии

Подробности смерти франко-швейцарского режиссера сообщила французская газета Libération со ссылкой...
Стриминг Netflix поделился роликом по мини-сериалу, который расскажет историю создания первого муз...
Программа вернется в эфир Первого канала, сообщила телеведущая подписчикам Telegram-канала. ...
«Петербург-концерт» — одна из крупнейших государственных концертных организаций в России — предста...
Самыми популярными на видеоплатформе оказались ролики к песням «Встанем» (26 млн) и «Я русский» (13 ...
Подробности смерти франко-швейцарского режиссера сообщила французская газета Libération со ссылкой...
Стриминг Netflix поделился роликом по мини-сериалу, который расскажет историю создания первого муз...
Программа вернется в эфир Первого канала, сообщила телеведущая подписчикам Telegram-канала. ...
«Петербург-концерт» — одна из крупнейших государственных концертных организаций в России — предста...
Самыми популярными на видеоплатформе оказались ролики к песням «Встанем» (26 млн) и «Я русский» (13 ...
Дни культуры и истории Сахалинской области пройдут в Государственном историческом музее (ГИМ) с 16...
Музыкальный критик исправил ошибки в новых композициях Примадонны отечественной эстрады, которые н...
София Коппола снимет фильм «Присцилла», информирует Deadline. ...
Об участии актера в девятом фильме праздничной франшизы сообщила компания-прокатчик «Вольга», пере...
Выставка работ Сергея Филатова «Я слышу тебя» открылась в Москве. Это совместный проект Московского ...
Аудитория сериала Netflix о годах правления британской королевы выросла относительно показателей н...
Подать заявку на соискание Russian Creative Awards можно до 16 октября 2022 года, сообщили организ...
Ролик по фильму режиссера «Ла-Ла Лэнда» Дэмьена Шазелла опубликовала компания Paramount на своем ю...
Около полумиллиона пользователей посетили сайт онлайн-проекта «Моя Третьяковка» с момента его запу...
Екатеринбургский театр кукол получил Гран-при XI Международного фестиваля театров кукол «Петрушка Ве...
Международный кинофестиваль «Жемчужина шелкового пути» откроется во вторник в павильоне киноконцер...
Дискуссионная программа в рамках лектория Created in Moscow посвящена глобальным актуальным вызовам,...
Выставка — художественный эксперимент «Артефакты и гаджеты Елены Ковылиной», которая ...
Шон Леви поделился планами по развитию киновселенной «Очень странных дел» (КВОСД) в беседе с Varie...
Дом купца Григория Тетюшинова, памятник деревянного зодчества, являющийся объектом ку...
13.09.2022