Стало известно, что Жан-Люк Годар ушел из жизни при помощи эвтаназии

Подробности смерти франко-швейцарского режиссера сообщила французская газета Libération со ссылкой на его родственников.





Кинематографист умер 13 сентября в возрасте 91 года в своем доме в Роле в Швейцарии. Он прибег к контролируемой эвтаназии, которая является разрешенной процедурой в Швейцарии, заявили два собеседника газеты.





Один из них объяснил уход Годара тем, что он «просто был истощен». К здоровью это решение не имело отношения. При этом режиссеру было важно, чтобы о его решении узнали. Второй собеседник подтвердил проведение эвтаназии.





Позже сообщение прокомментировал AFP советник семьи кинематографиста Патрик Жаннере. По его словам, Годар «прибег к юридической помощи в Швейцарии для добровольного ухода после многочисленных инвалидизирующих патологий».