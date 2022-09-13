Сергей Соседов отчитал Аллу Пугачеву за ошибки в текстах песен

Музыкальный критик исправил ошибки в новых композициях Примадонны отечественной эстрады, которые назвал «странными по содержанию». Об этом пишет портал Prozvezd.





Соседов напомнил строчку из песни Пугачевой «Монолог»: «Я сегодня, возможно, молчанья заветы нарушу...». По его словам, нельзя нарушить молчанья заветы, поскольку заветы — это завещания. Можно нарушить молчанья обеты, потому что обеты — это обещания, пояснил он.





Соседов подчеркнул, что это строчка из стихотворения Карины Филипповой, от которого Пугачева когда-то отказалась. В итоге композицию исполнила Валентина Толкунова, причем в грамотной редакции.





Другую ошибку он увидел в словах «Анестезии»: «Если взять у меня сегодня в вене мою кровь». Соседов напомнил, что кровь берут из вены. Видимо, у лирической героини песни кровь взяли в столице Австрии, добавил он.





Также критик счел проблемой с логикой и стилем продолжение строчки: «Там найдут снотворное, еще любовь, легкий алкоголь». По его словам, нельзя ставить эти слова в один ряд.





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