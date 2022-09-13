Стартовал прием заявок на высшую награду в сфере креативных индустрий

13.09.2022

Стартовал прием заявок на высшую награду в сфере креативных индустрий
Подать заявку на соискание Russian Creative Awards можно до 16 октября 2022 года, сообщили организаторы.

В этом году Российскую национальную премию в сфере креативных индустрий вручат во второй раз. Наградами отметят в нескольких номинациях: «Человек года», «Событие года», «Креативный регион» и др. 

«Это единственная в мире кроссотраслевая премия, объединяющая все существующие креативные индустрии и их представителей всех уровней», — подчеркнула глава Роскультцентра и форума «Российская креативная неделя» Марина Абрамова.

По ее словам, премия является высшим признанием профессионализма и качества в области творческих индустрий. В этом году номинировать проекты могут не только организации и объединения, но и физлица. 
Церемония награждения назначена на 1 декабря. Заявки от соискателей принимают на сайте rc-awards.ru.

В прошлом году поступило более 3 тысяч заявок из 72 регионов. Премии в разных номинациях получили ГЭС-2, фильм «Вызов» и др.

Фото: пресс-служба «Российской креативной недели»