Режиссер «Дэдпула 3» и Strange Things обсуждает кроссовер с Райаном Рейнольдсом

Шон Леви поделился планами по развитию киновселенной «Очень странных дел» (КВОСД) в беседе Variety во время церемонии вручения «Эмми».





Исполнительный продюсер и режиссер сериала подтвердил создание киновселенной по примеру «Марвел». По его словам, он много говорит об управлении масштабным проектом с главой Marvel Studios Кевином Файги и планирует использовать полученные знания на практике.





Шона Леви, который также выступит режиссером триквела «Дэдпула» с Райаном Рейнольдсом в главной роли, спросили о возможном пересечении миров Хоукинса и Болтливого наемника. Его ответ удивил журналистов. Оказалось, Леви и Рейнольдс уже думали над этим.





«Пока мы не пришли к чему-то конкретному, но идею по-прежнему обсуждаем», — добавил он.





Работа над третьей частью «Дэдпула» неоднократно откладывалась. Весной 2022 года стало известно, что режиссером проекта станет Шон Леви. Он уже сотрудничал с Рейнольдом в «Главном герое» и «Проекте «Адам». Ожидается, что съемки супергеройской черной комедии начнутся в будущем году. Релиз фильма намечен на 2024 год.





Фото: кадр из фильма «Дэдпул»