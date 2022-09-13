София Коппола снимет фильм о супруге Элвиса Пресли Присцилле

13.09.2022

София Коппола снимет фильм о супруге Элвиса Пресли Присцилле

София Коппола снимет фильм «Присцилла», информирует Deadline.

Проект основан на мемуарах супруги короля рок-н-рола Присциллы Пресли «Элвис и я».

Рассказ о жизни с исполнителем вышел в 1985 году и быстро стал бестселлером.

Роль Элвиса сыграет Джейкоб Элорди. Образ Присциллы воплотит Кэйли Спэни, известная по триллеру «Ничего хорошего в отеле «Эль Рояль».

Недавно вышел байопик «Элвис» База Лурмана. Роль музыканта в нем исполнил Остин Батлер.

Фото: Pixabay