Российская певица Полина Гагарина выступит на Дне города в Балашихе

13.09.2022

Российская певица Полина Гагарина выступит на Дне города в Балашихе

Самый крупный муниципалитет России Балашиха отмечает День города 17 сентября. Для жителей будут организованы мероприятия на семи городских площадках. На одной из них выступит певица Полина Гагарина, пишет ФАН. 

Кроме того, на сцену выйдут победительница шоу «Новая фабрика звезд» Гузель Хасанова, Доминик Джокер и Крис Янк. 

Также там будут организованы площадки уличного спорта. В городе состоятся фестиваль уличных театров, огненное шоу, марафон йоги и мастер-классы.

Фото: Pixabay