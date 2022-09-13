Российская певица Полина Гагарина выступит на Дне города в Балашихе

Кроме того, на сцену выйдут победительница шоу «Новая фабрика звезд» Гузель Хасанова, Доминик Джокер и Крис Янк.





Также там будут организованы площадки уличного спорта. В городе состоятся фестиваль уличных театров, огненное шоу, марафон йоги и мастер-классы.





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