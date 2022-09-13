Актер из «Эйфории» сыграет Элвиса Пресли в ленте Софии Копполы «Присцилла»

Названы имена актеров, которые предстанут в образах супругов Пресли в фильме по мемуарам жены короля рок-н-ролла. Об этом пишет Variety.





София Коппола экранизирует книгу «Элвис и я» 1985 года, написанную Присциллой Пресли в соавторстве с Сандрой Хамон. В мемуарах она рассказывает о встрече с будущим мужем, их браке и проблемах, приведших к разводу.





Главной героиней фильма станет Присцилла, которую сыграет Кэйли Спэни («Мейр из Исттауна»). В роли Элвиса появится Джейкоб Элорди. Кинокартину характеризуют как камерную постановку в отличие от «Элвиса» 2022 года с Остином Батлером и Оливией Дедджонг в ролях супругов Пресли.





Съемки планируют начать этой осенью в Торонто. София Коппола снимет ленту по своему сценарию, а также выступит исполнительным продюсером проекта.





«Присцилла» станет второй экранизацией книги, по которой в 1985 году был снят одноименный телефильм «Элвис и я» со Сьюзэн Уолтерс и Дэйлом Мидкиффом.





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