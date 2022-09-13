Алла Манилова: «Равноправный межкультурный диалог служит во благо устойчивого развития стран G20»

13 сентября в Индонезии прошла третья встреча министров культуры стран G20. Российскую сторону в режиме видеосвязи представила статс-секретарь – заместитель министра культуры Российской Федерации Алла Манилова. Главной темой встречи стала роль культуры в восстановлении экономики в постпандемийный период.

«Девиз «Восстанавливаясь вместе, становимся сильнее» наилучшим образом демонстрирует последовательный курс на углубление сотрудничества стран-участниц, направленного на повышение эффективности культурной политики по восстановлению сферы культуры в постпандемийный период», – подчеркнула замглавы российского ведомства.

По словам Аллы Маниловой, культура во всех странах мира весьма остро ощутила на себе последствия противоэпидемических ограничений, что в очередной раз подчеркнуло значимость обеспечения равного, инклюзивного доступа к культурным благам всех групп населения. Драйвером культурной экономики служат креативные индустрии, которые с развитием цифровых технологий предоставляют новые возможности для раскрытия потенциала творческих деятелей. Креативный сектор в России стремительно развивается, уделяется особое внимание поддержке малого и среднего предпринимательства в этой отрасли. Согласно концепции Российской Федерации по развитию креативных индустрий до 2030 года предполагается увеличить долю занятых в данном секторе до 15%.

Замминистра отметила, что индонезийское председательство выдвинуло ряд интересных инициатив в рамках культурного трека G20. Одним из первых совместных проектов может стать учреждение Глобального фонда восстановления искусства и культуры, который позволит создать дополнительные возможности для поддержки творческих предпринимателей и учреждений культуры стран «Группы двадцати». Алла Манилова поделилась мнением, что при дальнейшей работе по созданию Фонда крайне важно преобладание взвешенного, сбалансированного подхода, при котором у всех участников будут равные возможности получения поддержки.

«К большому сожалению, позиция ряда государств, стремящихся к политизации культурного трека в рамках экономического объединения и намеревающихся навязать свою повестку, не позволила достичь консенсус и принять по итогам сегодняшней встречи совместное заявление министров культуры G20. Хотелось бы надеяться, что стремление к равноправному и недискриминационному развитию межкультурного диалога возобладает среди всех участников культурной площадки «Группы двадцати» и нам удастся продолжить взаимодействие в конструктивном ключе во благо устойчивого развития наших народов», – заключила замминистра.

В качестве яркого примера подобного сотрудничества Алла Манилова привела инициативу индонезийских партнеров – формирование впервые в истории Объединения Симфонического оркестра G20, в котором приняли участие двое талантливейших молодых музыкантов – альтистка Антонина Попрас и трубач Никита Логинов. Успешное выступление оркестра G20 подтверждает, что искусство обладает мощным объединяющим потенциалом и позволяет людям разных национальностей говорить на одном языке – языке творчества, вопреки попыткам отдельных групп прибегать к таким несостоятельным и заведомо обреченным на провал действиям, как «отмена культуры».

Фото: Минкультуры РФ

