Свыше 500 кандидатов из 79 регионов России выдвинуты на соискание премий лучшим преподавателям в области музыкального искусства

В Минкультуры России состоялось первое заседание конкурсной комиссии по присуждению премий лучшим преподавателям в области музыкального искусства. В ходе совещания по результатам оценки профессиональных достижений кандидатов лауреатами премий определены 150 преподавателей: 100 преподавателей детских школ искусств, 25 преподавателей училищ и 25 преподавателей вузов.

Всего на присуждение премий были выдвинуты 513 кандидатов из 79 субъектов Российской Федерации: 309 преподавателей детских школ искусств, 138 преподавателей училищ искусств и 66 преподавателей творческих вузов.





Ежегодные премии лучшим преподавателям в области музыкального искусства были учреждены в марте 2022 года указом Президента России Владимира Путина. В этом году премии присуждаются впервые. Размер премий составит от 500 тысяч до 1 млн рублей. Результаты конкурсов буду объявлены Минкультуры России до 1 октября.





Оценку профессиональных достижений кандидатов осуществляет конкурсная комиссия, в которую вошли представители ведущих образовательных организаций, Общероссийского профсоюза работников культуры, творческих союзов и ассоциаций. Возглавляет комиссию заслуженная артистка Российской Федерации, член Совета при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству Екатерина Мечетина.





Фото: Минкультуры РФ

