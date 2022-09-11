Появился трейлер автобиографического фильма «Фабельманы» Стивена Спилберга

11.09.2022

Появился трейлер автобиографического фильма «Фабельманы» Стивена Спилберга

Голливудский режиссер Стивен Спилберг продемонстрировал дебютный трейлер фильма «Фабельманы» о его детстве и юности. Ролик опубликован на YouTube-канале Universal Pictures.

Сюжет кинокартины строится вокруг мальчика по имени Сэмми, который хочет снимать кино, но у родителей на его будущее другие планы.

Сценарий Спилбергу помог написать драматург Тони Кушнер. 

Ключевые роли исполнили актеры Гэбриел Лабелль («Хищник»), Пол Дано («Бэтмен») и Мишель Уильямс («Веном»).

Премьера запланирована на 23 ноября 2022 года.

Фото: Unsplash