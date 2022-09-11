Певец Григорий Лепс раскритиковал собственную дочь на шоу «Голос»

11.09.2022

Певец Григорий Лепс раскритиковал собственную дочь на шоу «Голос»

Инга Лепс, дочь певца Григория Лепса, не смогла сделать музыкальную карьеру. Ее выступление на шоу «Голос» забраковал собственный отец, пишет CТ news.

По данным издания, артисту стало стыдно за дочь, и девушка не прошла в следующий тур. Съемки той самой программы прошли пять лет назад.

Известный певец был в жюри шоу. Когда на сцене появилась очередная исполнительница, судьи не видели ее лица, только слышали голос. 

После выступления Лепс не поскупился на критику: «Очень плохо было, особенно в конце, начало было еще более ли менее, а вот конец...»

Сама девушка критику родителя восприняла спокойно. Вокалистка заявила, что будет пробовать себя в актерском мастерстве.

Фото: скриншот