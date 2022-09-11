Певец Григорий Лепс раскритиковал собственную дочь на шоу «Голос»

По данным издания, артисту стало стыдно за дочь, и девушка не прошла в следующий тур. Съемки той самой программы прошли пять лет назад.





Известный певец был в жюри шоу. Когда на сцене появилась очередная исполнительница, судьи не видели ее лица, только слышали голос.





После выступления Лепс не поскупился на критику: «Очень плохо было, особенно в конце, начало было еще более ли менее, а вот конец...»





Сама девушка критику родителя восприняла спокойно. Вокалистка заявила, что будет пробовать себя в актерском мастерстве.





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