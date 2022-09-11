Шурик устроил скандал во время съемок кинокартины «Операция «Ы»

Как оказалось, причина скандала — шутки коллеги по цеху. Актеры не предполагали, что очки актера — не бутафория, сообщает ФАН.





Съемочная команда решила пошутить над Демьяненко, они спрятали его очки. В итоге артист поругался с коллегами, пока искал свои очки.





После истории режиссер Леонид Гайдай запретил артистам шутить на площадке. Делать это можно было только после команды «мотор».





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