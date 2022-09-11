Шурик устроил скандал во время съемок кинокартины «Операция «Ы»

11.09.2022

Шурик устроил скандал во время съемок кинокартины «Операция «Ы»

Александр Демьяненко устроил серьезный скандал на съемках фильма «Операция «Ы», пишет CT news. О подробностях истории было рассказано в телепередаче «Тайны советского кино» на канале ТВЦ.

Как оказалось, причина скандала — шутки коллеги по цеху. Актеры не предполагали, что очки актера — не бутафория, сообщает ФАН. 

Съемочная команда решила пошутить над Демьяненко, они спрятали его очки. В итоге артист поругался с коллегами, пока искал свои очки.

После истории режиссер Леонид Гайдай запретил артистам шутить на площадке. Делать это можно было только после команды «мотор».

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