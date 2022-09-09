Татьяна Устинова призвала оставить чтение «тем, кто вершит судьбами мира»

Если у человека нет навыка чтения, то развить его невозможно. Об этом заявила писательница в интер...
В эфире «Нового радио» исполнительница прокомментировала признание критика в антипатии к ней. На э...
Замминистра культуры РФ посетила выставку «Улица Дальнего Востока» и ШКИ, проинспектировала строит...
Второй трейлер исторической драмы режиссера Антона Мегердичева опубликовали на ютьюб-канале прокат...
«СтарХит» выяснил, какие планы заставили ведущего уступить место рядом с Лерой Кудрявцевой продюсе...
О продлении сериала Hulu и его финале на кинофестивале в Торонто сообщил создатель и шоураннер про...
Если у человека нет навыка чтения, то развить его невозможно. Об этом заявила писательница в интер...
В эфире «Нового радио» исполнительница прокомментировала признание критика в антипатии к ней. На э...
Замминистра культуры РФ посетила выставку «Улица Дальнего Востока» и ШКИ, проинспектировала строит...
Второй трейлер исторической драмы режиссера Антона Мегердичева опубликовали на ютьюб-канале прокат...
«СтарХит» выяснил, какие планы заставили ведущего уступить место рядом с Лерой Кудрявцевой продюсе...
О возможном рассмотрении кандидатуры телезвезды на участие в проекте Первого канала сообщила «КП»....
Эксклюзивный ролик по продолжению истории о путешествиях во времени появился на ютьюб-канале IGN. ...
Книга издательства Bubble посвящена героям криминальной дилогии Алексея Балабанова, сообщает АГН «Мо...
Режиссер последних серий Бола Огун объявила в соцсетях о завершении работы над финалом следующего се...
Дело открыли по статье о повреждении объектов культурного наследия, сообщается на сайте прокуратуры ...
«Пророческое» предсказание Роберт Смит сделал в 2012 году в беседе с журналистами. Об этом вспомни...
Звезда «1+1» и «Люпена» возглавит каст телевизионной адаптации аниме, основанного на истории реально...
Съемки шестого сезона сериала о британской монархине приостановят в связи с ее кончиной, сообщило из...
9 сентября в Луганской академии культуры и искусств открылась выставка «Михаил Матусовский: «Моя р...
С 9 сентября подписчикам сервиса доступен фильм «Проклятие Артура», отсылающий к детской фэнтези-три...
Хоррор-фантастика «Добыча» (Prey) опередила популярный экшн «Топ Ган: Мэверик» и супергероику Marv...
Стриминг Paramount+ поделился роликом по заключительному сезону сериала. Видео доступно на ютьюб-кан...
Имя автора стало известно на Фестивале грамотности в Ярославской области, сообщает ТАСС. ...
09.09.2022