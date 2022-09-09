Татьяна Устинова призвала оставить чтение «тем, кто вершит судьбами мира»

Если у человека нет навыка чтения, то развить его невозможно. Об этом заявила писательница в интервью «Газете.Ru», приуроченной к выходу ее нового детектива «Роковой подарок».





На вопрос о том, как при современной скорости жизни человеку настроиться на чтение, Татьяна Устинова ответила: «Никак». В этом случае человеку необходимо признаться, что «это невозможно».





«Этот навык нужно оставить тем, кто вершит судьбами мира», — подчеркнула собеседница издания.





Она привела в пример наставления, которые дает своим детям. Не ограничивая их выбор читать или не читать, Устинова регулярно напоминает о том, что если люди не читают, то на «самом низовом уровне» ими будет руководить человек, прочитавший пять книг. Выше расположится прочитавший 100 книг, еще выше — прочитавший 1000 книг.





«Поэтому если у вас нет этого навыка, сделать ничего нельзя. Поздно», — резюмировала Устинова.





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