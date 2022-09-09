Певица Клава Кока ответила на чувства музыкального критика Сергея Соседова

В эфире «Нового радио» исполнительница прокомментировала признание критика в антипатии к ней. На это обратила внимание «Телепрограмма».





По словам Соседова, у него «сводит зубы» только от имени Коки, которое, по его ощущениям, не предвещает чего-то приятного: «Мне хочется закрыть уши, хочется проклинать жизнь и судьбу». Он добавил, что испытывает «страх и трепет» перед тем, как послушать трек певицы.





Клава Кока услышала эти слова в эфире радиопередачи, отметив, что не знала о чувствах критика. По ее мнению, это и грустно, и весело.





«Мне остается только пожалеть людей, которые из-за каких-то третьих лиц хотят проклинать свою жизнь», — добавила артистка, назвав критика «прикольным».





Ранее Соседов выразил недовольство в связи с заменой Дмитрия Нагиева в «Голосе». По мнению комментатора, в рамках вокального шоу он вел собственное шоу ведущего. Лариса Гузеева же не обладает подобной харизмой, добавил критик.





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