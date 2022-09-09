Вышел трейлер перезапуска фантастического сериала «Квантовый скачок»

Эксклюзивный ролик по продолжению истории о путешествиях во времени появился на ютьюб-канале IGN.





Оригинальное шоу выходило на американском канале NBC в 1989-1993 годах и завершилось на пятом сезоне. Главным героем был физик Сэм Беккет. Он хотел подтвердить свою теорию о перемещениях во времени, но исчез из своей эпохи и начал перемещаться по разным периодам и жизням, исправляя ошибки разных людей.





Новая история начинается спустя 30 лет после того, как Беккет потерялся во времени. Разгадкой тайны его исчезновения и доработкой устройства занимается новая команда во главе с молодым физиком Беном Сонгом, которого постигает судьба его старшего коллеги. Остальные участники проекта, оставшиеся в своем времени, пытаются найти Сонга. Рядом с ним оказывается голограмма Эддисон, которую может видеть только он.









В главной роли — Рэймонд Ли. Одним из продюсеров проекта выступил создатель оригинального сериала Дональд П. Беллисарио.





«Квантовый скачок» дебютирует на NBC и стриминге Peacock 19 сентября.





Фото: кадр из трейлера сериала «Квантовый скачок»