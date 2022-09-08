Открытие сезона Московского симфонического оркестра пройдет 14 сентября

08.09.2022

Открытие сезона Московского симфонического оркестра пройдет 14 сентября

Московский государственный академический симфонический оркестр откроет концертный сезон 14 сентября в Концертном зале имени П.И. Чайковского, где выступит пианист Дмитрий Маслеев. Об этом сообщили в пресс-службе МГАСО.

Сезон является юбилейным для коллектива, оркестр отметит 80-летие в апреле следующего года. 

«14 сентября в 19:00 состоится официальное открытие концертного сезона МГАСО в Концертном зале имени П.И. Чайковского. За дирижерским пультом — участник международных фестивалей и дирижер Московского академического Музыкального театра им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко маэстро Тимур Зангиев», — говорится в сообщении.

Фото: Pixabay