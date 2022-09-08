Премьера сериала «Русский раскол» пройдет на НТВ 13 и 14 сентября

08.09.2022

Премьера сериала «Русский раскол» пройдет на НТВ 13 и 14 сентября

Исторический телесериал «Русский раскол» будет впервые продемонстрирован на телеканале НТВ 13 и 14 сентября в полночь. Об этом пишет ФАН.

Лента посвящена памяти и наследию российского государственного деятеля и историка Александра Пыжикова, ушедшего из жизни в 2019 году

Картина расскажет о причинах и последствиях политических потрясений России в ХХ веке. Пыжиков связывал причины революций и перестроек с расколом внутри Русской православной церкви. Историк на протяжении многих лет изучал этот вопрос и находил взаимосвязи между событиями разных эпох.

В «Русском расколе» выступают со своими комментариями писатель и публицист Захар Прилепин, доктор исторических наук Юрий Жуков и др.

Фото: Pixabay