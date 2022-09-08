Сериал «Химера» с актером Кузнецовым выйдет в онлайн-кинотеатре «Иви» 15 сентября

«Премьера сериала „Химера“ состоится на „Иви“ 15 сентября. „Химера“ — масштабная криминальная сага от режиссера „Хрустального“ Душана Глигорова и сценариста и продюсера „Нулевого пациента“ Олега Маловичко — показывает три мира, столкнувшихся в борьбе за власть на черном рынке, уносящем жизни миллионов и приносящем миллиарды», — рассказали в пресс-службе.





Зрители смогут увидеть сразу 10 серий сериала, отметили в пресс-службе.





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