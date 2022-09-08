Сериал «Химера» с актером Кузнецовым выйдет в онлайн-кинотеатре «Иви» 15 сентября

08.09.2022

Сериал «Химера» с актером Кузнецовым выйдет в онлайн-кинотеатре «Иви» 15 сентября

Премьера криминального сериала о наркобизнесе «Химера» с Александром Кузнецовым и Эльдаром Калимулиным в главных ролях состоится 15 сентября в онлайн-кинотеатре IVI. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе сервиса.

«Премьера сериала „Химера“ состоится на „Иви“ 15 сентября. „Химера“ — масштабная криминальная сага от режиссера „Хрустального“ Душана Глигорова и сценариста и продюсера „Нулевого пациента“ Олега Маловичко — показывает три мира, столкнувшихся в борьбе за власть на черном рынке, уносящем жизни миллионов и приносящем миллиарды», — рассказали в пресс-службе.

Зрители смогут увидеть сразу 10 серий сериала, отметили в пресс-службе. 

Фото: Unsplash