Сериал «Химера» с актером Кузнецовым выйдет в онлайн-кинотеатре «Иви» 15 сентября

Премьера криминального сериала о наркобизнесе «Химера» с Александром Кузнецовым и Эльдаром Калимул...
В памятный день Российский фонд культуры опубликовал материал, посвященный Маршалу Советского Союза,...
Две выставки о Петре I открылись в среду вечером в городе Требине в Республике Сербск...
Исполнители ролей Фродо, Мерри, Пиппина и Сэма выступили в поддержку темнокожих актеров, сыгравших...
Музей транспорта Москвы 10 сентября откроет новую инсталляцию «Машина времени» в исто...
Премьера криминального сериала о наркобизнесе «Химера» с Александром Кузнецовым и Эльдаром Калимул...
В памятный день Российский фонд культуры опубликовал материал, посвященный Маршалу Советского Союза,...
Две выставки о Петре I открылись в среду вечером в городе Требине в Республике Сербск...
Исполнители ролей Фродо, Мерри, Пиппина и Сэма выступили в поддержку темнокожих актеров, сыгравших...
Музей транспорта Москвы 10 сентября откроет новую инсталляцию «Машина времени» в исто...
Компенсации затрат на кинопроизводство отечественного фильма через специальную кинокомиссию — рибе...
Исполнитель бесплатно выступит у Свердловского драмтеатра. Об этом он рассказал на своей странице ...
К 85-летию Ростовской области в Краеведческом музее открылась необычная выставка, посвященная 19 жит...
XI Международный фестиваль театров кукол «Петрушка Великий» начался в четверг в Екате...
Более 500 сценариев прислали на Всероссийский конкурс комедии, объявленный ТНТ и ГИТИСом, сообщили...
Военнослужащие РФ передали национальному музею в Дамаске артефакт ассирийской эпохи первого тысяче...
Более 250 кинокартин будет показано на открывающемся в Торонто 47-м международном кинофестивале (Tor...
15 сентября в российских кинотеатрах выйдет фильм Михаила Расходникова «Недетский дом», одновремен...
Британский писатель ответил предпринимателю на критические замечания в адрес сериала «Властелин коле...
Победителей конкурса #yappyнаматче выбрала амбассадор отечественной соцсети вертикальных видео Анн...
Музеи Московского Кремля 7 октября откроют выставку «Первый нарком по иностранным дел...
Певец не планирует проводить традиционный концерт с участием звезд отечественной эстрады. Об этом ...
Премьера новой версии шоу для детей, которое оценили не только юные зрители, состоится в конце осе...
IV Всероссийский фестиваль нацтеатров «Федерация» станет одним из масштабных событий Года культурног...
Артист объяснил причины отмены мероприятия, которое должно было состояться на этой неделе, в своем...
08.09.2022