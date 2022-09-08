На Всероссийский конкурс комедии поступило порядка 500 заявок

08.09.2022

На Всероссийский конкурс комедии поступило порядка 500 заявок

Более 500 сценариев прислали на Всероссийский конкурс комедии, объявленный ТНТ и ГИТИСом, сообщили ТАСС в пресс-службе телеканала.

«Огромное количество заявок от молодых авторов — это еще одно подтверждение того, что нам доверяют. <...> Сейчас особенно важно давать шанс молодым и талантливым, и мы с радостью это делаем. Здорово, что ребята хотят творить и удивлять», — привели в пресс-службе слова и. о. директора телеканала ТНТ Тины Канделаки.

Всероссийский сценарный конкурс комедии ТНТ и ГИТИСа открылся летом при поддержке видеохостинга Rutube. 

Фото: Unsplash