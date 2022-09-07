В фестивале «Федерация» в Грозном примут участие 10 национальных театров

IV Всероссийский фестиваль нацтеатров «Федерация» станет одним из масштабных событий Года культурного наследия, сообщили в Союзе театральных деятелей РФ.





Мероприятие, нацеленное на сохранение и развитие национальных культур, состоится с 11 по 19 сентября в столице Чеченской Республики.





В этом году в программу смотра включили постановки театров из Якутии, Карелии, Марий Эл, Мордовии, Северной Осетии-Алании, Дагестана, Татарстана, Башкортостана, Кабардино-Балкарии и Чеченской Республики.





Всего зрителям представят 13 спектаклей. Публика познакомится с национальной драматургией народов РФ, интерпретациями классических произведений и спектаклями по текстам современников.





Программа также включает образовательные и культурные мероприятия: мастер-классы, паблик-токи, лаборатории, встречи с деятелями культуры, дискуссию-баттл режиссеров и др. Впервые состоится выездной показ постановки в горах.





Впервые «Федерация» состоялась в 2019 году. Фестиваль организован Минкультуры РФ, СТД и правительством Чеченской Республики.





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