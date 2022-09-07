Вышел первый тизер драмеди «Монастырь» с Настей Ивлеевой в главной роли

Роликом по сериалу режиссера Александра Молочникова поделился в соцсетях онлайн-кинотеатр «Кинопоиск».





История разворачивается вокруг тусовщицы Маши, живущей за чужой счет. Во время отдыха на Ближнем Востоке девушка сталкивается с серьезными проблемами. Сбегая от тюрьмы, она возвращается в Россию, но на родине ее жизнь оказывается под угрозой. Тогда Маша прячется в монастыре.





Блогер и телеведущая Настя Ивлеева уже имеет опыт актерской работы. Ранее она снималась в эпизодах и клипах, а также исполнила главную роль в комедийном шоу «Туристическая полиция». Также в касте — Филипп Янковский, Марк Эйдельштейн, Мария Миронова и др. Шоураннером «Монастыря» стала Александра Ремизова. Первый сезон снял Александр Молочников.





Дата премьеры пока не названа. Сериал вошел в линейку оригинальных проектов «Кинопоиска», на котором состоится его дебют.





Фото: кадр из трейлера сериала «Монастырь»