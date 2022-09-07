Первый канал воссоздаст игру умерших актеров для ремейка «Семи самураев»

Пятерых советских актеров планируют «воскресить» с помощью технологии DeеpFakе, заявил гендиректор телеканала Константин Эрнст на марафоне «Знания».





По его словам, сюжет новой версии исторической драмы Акиры Куросавы развернется во время Гражданской войны рубежа 1910-1920 годов «где-то в Новороссии». Точное место действия он не назвал.





Особенностью фильма станет «воскрешение» актеров. В ленте снимутся двое здравствующих актеров, а также пятеро артистов, скрытых за «аватарами великих советских актеров в лучший их период».





Оригинальный фильм Акиры Куросавы вышел в 1954 году и быстро завоевал популярность и в Японии, и в других странах. Он собрал россыпь наград, а также стал одной из самых важных и влиятельных японских картин в истории кинематографа. Действие разворачивается во время междоусобиц ХVI века, когда для защиты деревни от постоянных набегов крестьяне нанимают семерых самураев.





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