Фильм о скандальном разводе Эмбер Херд и Джонни Деппа выйдет в сентябре

Двухсериайную документальную ленту «Джонни против Эмбер: Суд в США» покажут 19 сентября на стриминге Discovery+, сообщил NME.





В первой части представят версию Деппа, расскажут о его «жестоком детстве», наркозависимости, а также о том, как он стал «жертвой домашнего насилия» со стороны бывшей жены.





Вторая часть представит процесс с точки зрения Херд. В ней подробно разберут описание секс-насилия, в котором актриса обвинила экс-супруга, а также атаку юристов и поклоннкиов Деппа на нее в соцсетях.





Два года назад вышла документалка «Джонни против Эмбер» об иске Деппа о клевете против The Sun и Херд. Новая картина станет ее продолжением. В ней будут представлены комментарии юристов, журналистов и адвоката звезды «Пиратов Карибского моря».





Ранее суд встал на сторону Деппа в деле о клевете и обязал Херд выплатить ему 15 млн долларов.





Фото: кадр из фильма "Лига справедливости"