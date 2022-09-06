В Санкт-Петербурге состоялся премьерный показ документального фильма «Донбасс. Дети»

06.09.2022

В Санкт-Петербурге состоялся премьерный показ документального фильма «Донбасс. Дети»

Премьерный показ документального фильма «Донбасс. Дети» состоялся в Государственном музее политической истории России в Петербурге. Как объяснила в беседе с ТАСС продюсер и режиссер фильма Татьяна Борщ, материалом для ее картины послужила жизнь детей в приграничных поселках ДНР и ЛНР, о которой они рассказывают сами.

«Тема детей вышла из моего предыдущего фильма „Донбасс. Вчера, сегодня, завтра“. Я снимала на постоянно обстреливаемых приграничных поселках ДНР и ЛНР, которые обстреливали каждый день в течение восьми лет, где все разрушено, где в подвалах среди разрухи живут дети. Дети говорят то, что видят, слышат, чувствуют. Как они это пережили? Что они чувствовали при этом? Как они видят свою дальнейшую жизнь, о чем они мечтают? Этот фильм и о тех детях, которых уже нет», — рассказала Борщ.

Фильм охватывает временной промежуток с 2014 года по настоящее время. 

Фото: Unsplash