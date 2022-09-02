Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам Фестиваля Ильдара Абдразакова

«Отрадно, что замечательный проект одного из ведущих оперных певцов России и мира Ильдара Абдразакова завоевал солидный авторитет, обрел преданных поклонников и с каждым годом укрепляет творческий потенциал, раздвигает свои границы», — говорится в сообщении.





Президент отметил, что насыщенная программа юбилейного фестиваля позволит большому числу зрителей приобщиться к лучшим образцам оперной классики и вокального искусства.





Фото: сайт Кремля