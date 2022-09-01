Московская консерватория откроет новый сезон 1 сентября

01.09.2022

Московская консерватория откроет новый сезон 1 сентября

В Большом зале Московской консерватории 1 сентября состоится открытие сезона. На нем выступят лауреаты первого Международного конкурса имени Рахманинова. Сезон пройдет под знаком 150-летия С.В. Рахманинова, сообщили в пресс-службе Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского.

«Первого сентября открывает новый сезон Московская консерватория. В Большом зале выступят лауреаты I Международного конкурса имени Рахманинова, прошедшего в июне нынешнего года в трех номинациях — „фортепиано“, „дирижирование“, „композиция“. Публика активно болела за участников этого яркого состязания, и теперь полюбившиеся победители-пианисты покажут свое искусство в гала-концерте», — рассказали в пресс-службе.

Организаторы отметили, что на открытии выступит обладатель первой премии Конкурса имени Рахманинова Александр Ключко.

Фото: Pixabay