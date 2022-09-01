Московская консерватория откроет новый сезон 1 сентября

«Первого сентября открывает новый сезон Московская консерватория. В Большом зале выступят лауреаты I Международного конкурса имени Рахманинова, прошедшего в июне нынешнего года в трех номинациях — „фортепиано“, „дирижирование“, „композиция“. Публика активно болела за участников этого яркого состязания, и теперь полюбившиеся победители-пианисты покажут свое искусство в гала-концерте», — рассказали в пресс-службе.





Организаторы отметили, что на открытии выступит обладатель первой премии Конкурса имени Рахманинова Александр Ключко.





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