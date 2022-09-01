Московская консерватория откроет новый сезон 1 сентября

Российский государственный академический театр драмы имени Ф. Волкова из Ярославля пр...
В Большом зале Московской консерватории 1 сентября состоится открытие сезона. На нем ...
Поклонники рок-группы «Алиса» оформили предзаказ ее альбома «Дудка» на сумму 31,4 млн р...
Общероссийская общественно-государственная организация «Российский фонд культуры» объявляет о начале...
Общее количество просмотров всех серий мультсериала «Простоквашино» на видеохостинге ...
Российский государственный академический театр драмы имени Ф. Волкова из Ярославля пр...
В Большом зале Московской консерватории 1 сентября состоится открытие сезона. На нем ...
Поклонники рок-группы «Алиса» оформили предзаказ ее альбома «Дудка» на сумму 31,4 млн р...
Общероссийская общественно-государственная организация «Российский фонд культуры» объявляет о начале...
Общее количество просмотров всех серий мультсериала «Простоквашино» на видеохостинге ...
Роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» стал самым популярным произведением у россиян из школьн...
Количество учреждений культуры Свердловской области, включенных в проект «Пушкинская ...
Журнал «Искусство» не собирается прекращать выпуск своей электронной версии и готовит к выходу в п...
Премьерный показ фильма «Искушение. Неволшебная сказка» 7 сентября пройдет в кинотеатре «Москино К...
Московский Главархив ко Дню знаний открыл выставку о развитии школьного образования в столице. В о...
Ставропольский государственный музей-заповедник опубликовал редкие фотографии Михаила Горбачева из...
В своем личном Telegram-канале певец Григорий Лепс опубликовал кадр, где...
Цифровой видеосервис Wink представил список премьер этой осени. В числе киноновинок особое место з...
Ушла из жизни южноафриканская модель и актриса Чарлби Дин Крик. Об этом информирует издани...
Исполнившая роль юной принцессы Рейниры Таргариен, Милли Алкок рассказала о необычном совете от одно...
Осенний фестиваль короткометражного кино MoscowShorts пройдет с 13 по 15 сентября в к...
Более 300 издательств примут участие в мероприятиях Московской международной книжной ярмарки, гост...
Выставка «Топор и крест. Петр-реформатор» к 350-летию со дня рождения Петра I откроется в музее-усад...
Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры запроси...
Серия показов фильмов режиссера Ингмара Бергмана пройдет с 9 по 12 сентя...
01.09.2022