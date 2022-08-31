Ставропольский музей опубликовал редкие снимки Михаила Горбачева

Ставропольский государственный музей-заповедник опубликовал редкие фотографии Михаила Горбачева из материалов, хранящихся в архивах, пишет ТАСС.

В числе снимков — школьное фото, снимки семьи единственного президента СССР, фотографии, сделанные во время его посещения Ставрополья.





«Сотрудниками музея собраны обширные материалы, посвященные Михаилу Горбачеву. Тематических выставок музей ранее не готовил, многие из опубликованных фотографий демонстрируются впервые. Большая экспедиция по сбору воспоминаний и материалов прошла в 2006 году, были собраны аудиозаписи и видеозаписи, родственники передавали фотографии и материалы», — сообщила ТАСС представитель музея.





Музей-заповедник ведет сбор материалов о Горбачеве много лет. Во время комплексной историко-этнографической экспедиции сотрудники музея записали интервью с его друзьями детства, одноклассниками и родственниками.





Первый и единственный президент СССР умер 30 августа на 92-м году жизни.





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