В «Москино» состоится осенний фестиваль короткометражного кино Moscow Shorts

С 13 по 15 сентября в кинотеатре «Москино Космос» состоятся показы фильмов — победителей международного фестиваля Moscow Shorts ISFF. Зрителям будут представлены семнадцать короткометражных картин из десяти стран, в том числе Испании, Франции, Великобритании. Фильмы демонстрируются на языке оригинала с русскими и английскими субтитрами. После просмотра состоится традиционное обсуждение с киноведом и лектором фестиваля Ламарой Карчава, рассказали в пресс-службе.





Как отметили организаторы, программа показов осеннего марафона в этом месяце получилась очень разнообразной.





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