«ВолгаФест-2022» завершился

С 23 по 28 августа на 1-й очереди набережной состоялось более 50 событий: лекции, мастер-классы, паблик-токи, концерты, театральные представления, музыкальные импровизации, световые инсталляции и т.д.





За 6 дней фестиваль посетило более 200 000 человек. В этом году «ВолгаФест» завершил летний сезон, тема 2022 года — «Детство». Взрослые и юные гости смогли принять участие в паблик-токах о тинейджерах, посетить сайт-специфик постановку, откопать древнего ящера Волгозавра, поучиться финансовой грамотности, очутиться в волшебном лесу, заблудиться в сказочном лабиринте, увидеть воочию героя уральского эпоса — великана Алангасара, оказаться в жилище древнего волжанина… «ВолгаФест-2022» — это не только одно из самых ярких летних событий, это настоящая волжская сказка, ода лету и жизни на Волге, но вместе с тем — предчувствие скорой встречи с теплой осенью.

23 августа на пляже старой набережной развернулся фестивальный городок с собственной инфраструктурой и амфитеатром. Литературный музей, Третьяковка в Самаре, Музей имени Алабина, Музей Модерна, Нулевая комната — на время ВолгаФеста культурные институции открыли свои представительства прямо на пляже. Сказочный ковёр-самаралёт, подводное царство с прекрасной волжской нимфой, волшебный лес, Дом Волгаря ежедневно привлекали десятки тысяч посетителей.



ВолгаФест 2022 — это много музыки. Герой нового попа «Парнишка», анонимный битмейкер Free Flow Flava, певец грусти «Тима ищет свет», ретро-романтики «Свидание» и многие другие. Каждый вечер пространство Амфитеатра наполнялось людьми — звуки музыки вкупе с плеском волжских волн создавали ту самую магию ради которой на ВолгаФест едут из других городов. А самую полюбившуюся музыку можно будет найти на аудиосервисе Звук, который собрал специальный плейлист с композициями фестиваля.



Грандиозная программа Фестивального клуба, созданного совместно со Сбером, была посвящена теме детства как научного понятия. Звучали лекции о психологии, педагогике, большой популярностью пользовались паблик-токи: обсуждения, живые дискуссии при участии самих детей. На специальных лекциях с врачом-педиатром СберЗдоровья обсуждались вопросы детского здоровья, а в фестивальные выходные проходили кинопоказы от онлайн-кинотеатра Okko.



Отдельного внимания заслуживают арт-объекты. Прямо на пляже появился интерактивный Лес-лабиринт от московского архитектурного бюро Дружба – игровое пространство для всей семьи, а полюбившиеся гостям ВолгаФеста художники из Ижевска (Творческая Дача) возвели гигантскую скульптуру Алангасара – героя уральского эпоса, окруженного фонтанами и волшебными зверями. Посетителей ждал Дремучий лес с кроватями и зеркальными ловушками. Каждый желающий мог представить себя в роли птицы, зверя и даже муравья, найти опушку, заселенную кроватями, и в финале выйти на крыльцо, за дверью которого — Волга!





Ежедневно гостей ВолгаФеста ждало ещё одно приключение — музыкальное путешествие прямо в лесу. Каждый желающий мог погрузиться в пространство импровизации в ностальгическом домике на дереве – вместе с Дмитрием Устиновым, композитором, диджеем, идеологом музпрограммы фестиваля Пикник «Афиши». С 22:00 гостей фестиваля ждал концерт со световой инсталляцией.

Традиционно работали маркеты: гастроэнтузиасты представили вниманию публики волжский стритфуд, а на маркете креативных предпринимателей можно было купить нестандартный самарский сувенир – от крафтовых украшений до полноценного стритвира.



ВолгаФест состоялся в рамках проведения Года культурного наследия народов России.







Фото: пресс-служба