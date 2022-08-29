Братья Торсуевы снимутся в продолжении «Приключений Электроника»

29.08.2022

Братья Торсуевы снимутся в продолжении «Приключений Электроника»

Братья Юрий и Владимир Торсуевы сообщили о съемках продолжения фильма «Приключения Электроника». Об этом сообщает «Культуромания». 

«Мы сейчас снимаемся в картине... Просто нашелся один очень мудрый человек, который придумал, куда на сорок с лишним лет делся Электроник. Мы уже заканчиваем пилот», — приводит слова Торсуевых НГС.

Режиссером картины станет Владимир Пасичник. Актеры подчеркнули, что продолжение выйдет в полном метре. 

Фото: скриншот