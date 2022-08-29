Братья Торсуевы снимутся в продолжении «Приключений Электроника»

«Мы сейчас снимаемся в картине... Просто нашелся один очень мудрый человек, который придумал, куда на сорок с лишним лет делся Электроник. Мы уже заканчиваем пилот», — приводит слова Торсуевых НГС.





Режиссером картины станет Владимир Пасичник. Актеры подчеркнули, что продолжение выйдет в полном метре.





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