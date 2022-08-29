Группа «Парк Горького» впервые выступила в новом составе

29.08.2022

Группа «Парк Горького» впервые выступила в новом составе

Рок-группа «Парк Горького» впервые выступила в новом составе в воскресенье в Москве на фестивале российского рока, приуроченного к 35-летию центра Стаса Намина SNC. Об этом сообщил ТАСС основатель группы.

Участники коллектива уже записывают новый альбом и планируют гастрольный тур.

«Я собрал очень хороших музыкантов. В будущем планируется гастрольный тур», — сказал Намин.

Он также пригласил первого солиста классического состава группы «Парк Горького» Николая Носкова как почетного гостя на премьерное выступление коллектива. 

Фото: Pixabay