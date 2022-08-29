Группа «Парк Горького» впервые выступила в новом составе

Участники коллектива уже записывают новый альбом и планируют гастрольный тур.





«Я собрал очень хороших музыкантов. В будущем планируется гастрольный тур», — сказал Намин.





Он также пригласил первого солиста классического состава группы «Парк Горького» Николая Носкова как почетного гостя на премьерное выступление коллектива.





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