Новосибирский театр планирует обменные гастроли с Узбекистаном и Казахстаном

29.08.2022

Новосибирский театр планирует обменные гастроли с Узбекистаном и Казахстаном

Театр «Старый дом» в Новосибирске в 2023-2024 годах планирует провести обменные гастроли с театрами Узбекистана и Казахстана. Об этом сообщила в пресс-центре ТАСС директор Антонида Гореявчева.

«Мы сейчас налаживаем наши отношения с коллегами из Казахстана, из Узбекистана. Туда у нас планируются обменные гастроли», — сказала она, уточнив, что речь идет о следующем театральном сезоне.

Один из театров, с которым будет сотрудничать «Старый дом», находится в Астане. 

Фото: Pixabay