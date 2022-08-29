Новосибирский театр планирует обменные гастроли с Узбекистаном и Казахстаном

«Мы сейчас налаживаем наши отношения с коллегами из Казахстана, из Узбекистана. Туда у нас планируются обменные гастроли», — сказала она, уточнив, что речь идет о следующем театральном сезоне.





Один из театров, с которым будет сотрудничать «Старый дом», находится в Астане.





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