Иван Ургант стал ведущим образовательного шоу «Путь в IT»

27.08.2022

Иван Ургант стал ведущим образовательного шоу «Путь в IT»
Трехчасовую программу выпустила на своем YouTube-канале компания GeekBrains, занимающаяся IT-образованием. 

Иван Ургант общался с IT-предпринимателями Александром Волчеком и Александром Сагуном. Вопросы о технических терминах, перспективных направлениях, входе в отрасль, ситуации на рынке труда он разбавлял шутками.

Так, ведущий поинтересовался у собеседников, сможет ли сменить профессию его 56-летний коллега Дмитрий Нагиев, покинувший «Голос».

Формат шоу повторил авторский проект ведущего «Вечерний Ургант», который до конца февраля выходил на Первом канале. О его судьбе новой информации не поступало.

В анонсе на сайте GeekBrains проект «Путь в ИТ» с участием Урганта назван «масштабным образовательным шоу». При этом нет информации, станет выпуск разовой историей или стартом регулярной программы.

Фото: скриншот / YouTube