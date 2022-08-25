Ранее СМИ писали о том, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин собирается лично приехать в город для встречи с градозащитниками, выступающими против сноса объектов культурного наследия Северной Пальмиры.





«Тогда, я думаю, в 2023 году вы будете с товарищем Бегловым прощаться. Никто не будет форсировать события, но, если глава Следственного комитета едет не по резонансным уголовным или серьезным этническим [делам], а по вопросам культурного наследия, это значит, что региональные власти довели ситуацию до такого уровня, когда локальная проблема [сохранения] культурного наследия стала политической проблемой федерального уровня. По крайней мере, возникает такое ощущение», — отреагировал депутат Госдумы.





Делягин также подчеркнул, что, по его мнению, ситуация, потребовавшая личного визита председателя Следственного комитета РФ, указывает на критически низкий уровень компетенции губернатора Санкт-Петербурга.





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