Гран-при кинофестиваля «Форма жизни» получил фильм из Израиля «Летние ночи»

В национальном же конкурсе фестиваля приз за лучший фильм получила кинолента «Чечня и мир» Дмитрия Семибратова.





«Второй международный кинофестиваль „Форма жизни“ в Перми завершен. И в очередной раз мы убедились, что не существует границ и препятствий, чтобы показывать и обсуждать важные для человечества проблемы. Все фильмы, которые получили призы, как в национальном, так и в международном конкурсе, были объединены важными темами: хрупкость любой формы жизни, взаимозависимость человека и окружающего мира и трансгуманизм», — рассказала руководитель департамента документального и научно-популярного кино киностудии им. М. Горького Анастасия Рыцина.





Фото: Unsplash