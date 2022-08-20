Фестиваль «Музыка с сильным характером» объединит рок-легенд

На концерте в Москве выступят группы «Чайф», «Сплин», «Моральный кодекс», а также Вячеслав Бутусов с его новым ансамблем «Орден Славы», сообщается в соцсетях коллективов.





Первый фестиваль «Музыка с сильным характером» пройдет 26 августа на одной из крупнейших столичных площадок «ВЭБ Арена». Начало в 19:00.





Мероприятие планировалось провести в августе прошлого года, однако его перенесли.





В афише проекта за 2021 год значится группа «Мумий Тролль». В начале марта музыканты объявили о приостановке концертной деятельности, сопроводив сообщение строчкой «Музыка сорвалась...» из песни «Забавы». Позже группа выпустила сборник летних песен на виниле, выбранных голосованием поклонников. О возобновлении концертов пока не сообщалось.





Также «Чайф» можно услышать 21 августа в Калининграде, где группа выступит в рамках юбилейного тура. 27 августа музыканты будут участвовать в концерте по случаю 35-летия продюсерского центра Стаса Намина в Москве.

28 августа «Сплин» выступит на музыкальном фестивале в Казахстане. Family Rock Festival пройдет на полуострове Песчаная коса близ Копаева (Капшагай). Бутусов станет участником фестиваля «Звездное небо» в Башкортостане, который пройдет 9 сентября.

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