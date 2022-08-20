Памятник Александру Блоку установят у его дома в Петербурге

Соответствующее постановление подписал глава города Александр Беглов, сообщили в Смольном.





Бронзовая скульптура появится у дома 57 по улице Декабристов. В этом здании поэт проживал с 1912 года до своей смерти в 1921 году.





После войны на его фасаде установили памятную доску. В 1980 году в доме открылся филиал Музея истории Петербурга. Событие приурочили к 100-летию А. А. Блока.





Вместе с постаментом высота памятника составляет чуть более 4 метров. Выполненная в бронзе скульптура установлена на гранитный постамент с надписью «Александру Блоку».





Ранее в комитете по градостроительству рассказали, что скульптором выступает Евгений Ротанов. Также в ведомстве выразили надежду на то, что памятник, работа над которым находится в финальной стадии, удастся установить до конца текущего года. В администрации Петербурга точную дату пока не озвучили.





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