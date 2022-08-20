Владимир Путин поздравил Андрея Кончаловского с 85-летием

Телеграмму в адрес кинематографиста опубликовали на официальном сайте Кремля 20 августа.





Глава РФ назвал режиссера и сценариста не только выдающимся мастером своего дела, но и «искренне преданным любимому делу человеком».





В послании отмечается, что работы автора «неизменно становятся событием в отечественном и мировом кинематографе, отличаются неординарностью замысла, <...> почерком настоящего Мастера и Творца».





Президент пожелал юбиляру здоровья и вдохновения.





Ранее кинематографиста поздравил глава Беларуси Александр Лукашенко.





Андрей Кончаловский работал режиссером в России и других странах, в том числе во Франции и США. Он создавал фильмы, спектакли, оперы, выступал сценаристом и продюсером, выпускал книги, работал на телевидении. В его фильмографии значатся более 30 лент, в том числе «История Аси Клячиной», «Танго и Кэш», «Рай» и многие другие. Последнюю на сегодня игровую картину постановщик представил в 2020 году.





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