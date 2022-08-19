Актер Николай Чиндяйкин рассказал о феномене Александра Вампилова

К 85-летию драматурга и прозаика ведущий артист МХТ имени Чехова рассказал Российскому фонду культуры о «чем-то неразгаданном» в творчестве автора.





19 августа Александру Вампилову исполнилось бы 85 лет. Он погиб в результате несчастного случая на Байкале, не дожив до 35-летия два дня. За недолгую жизнь автор успел написать всего несколько многоактных пьес, которые более 50 лет не сходят со сцен театров разных стран.





По словам Чиндяйкина, Вампилов «выстреливает и выстреливает». В одном городе может идти сразу несколько постановок по его пьесам, его часто играют студенты, любят ставить за рубежом. В США несколько раз экранизировали «Старшего сына». Вампилов «никогда не знал Голливуда», но «вытащил у голливудского кино сердцевину», отметил актер.





Хотя Вампилова часто называют «сибирским Чеховым», по звукоряду они не похожи, считает Чиндяйкин. По его словам, все драматурги пишут о людях, однако именно «в пьесах Вампилова присутствует какая-то неразгаданная драматургия».





«Крупные литературоведы, когда говорят о Чехове, отмечают, что его пьесы — это романы, потому что в них романное пространство и технология как раз для театра. Антон Павлович как писатель не написал ни одного романа, — поделился собеседник. — Вот и у этого парня, Александра Вампилова, был талант писать такие пьесы. Этому невозможно научиться. То, что его произведения — хорошая литература, видит каждый. То, что он — замечательный драматург, видят зрители в зале. Но есть в Сашиных пьесах что-то совершенно удивительное и неразгаданное, и разгадать — невозможно».





Николай Чиндяйкин вспомнил премьеру «Старшего сына» с его участием, когда актер Алексей Соловьев прямо на сцене сказал ему: «Пьеса сыграет. Особенно не старайся, не лезь из кожи».





«Актеры чувствуют сильный материал — его не замять, не испортить. Пьеса "Однажды в Чулимске" — она называлась "Валентина" по имени героини — так написать может только большой мастер», — добавил актер, которому довелось сыграть и «старшего сына» Бусыгина, и «отца» Сарафанова.









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