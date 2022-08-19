Центр культурного развития открылся в Зеленодольске

Церемония открытия прошла 19 августа при участии главы Татарстана Рустама Минниханова, сообщает пресс-служба Минкультуры РФ.





Многопрофильный центр включает творческую мастерскую, вокальную и театральную студии, хореографический класс, выставочное пространство, концертный зал на 199 мест, обеденную и лаундж-зону. Он оснащен современной световой и аудиоаппаратурой.





Объект площадью более 1600 кв. метров начали строить летом прошлого года. На эти цели выделили более 330 тысяч рублей. В 2021 году — 114 тысячи из федеральной казны и 35 тысяч из республиканского бюджета, в этом году — 182 тысячи рублей из бюджета Татарстана.





Центр в Зеленодольске появился в рамках федерального проекта «Культурная среда» нацпроекта «Культура».





Фото: Рустем Сафиуллин