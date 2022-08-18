«Утренняя почта» возвращается в эфир телеканала «Россия 1»

Ведущий программы Николай Басков анонсировал в телеграм-канале новые выпуски возрожденного советского проекта.





В «Утренней почте» Николай Басков читает и комментирует письма зрителей, а также в ответ на их просьбы показывает записи выступлений артистов, которых хотят увидеть и услышать авторы посланий.





Высылать письма можно легендарный почтовый ящик программы: 115162, Москва, Шаболовка, 37. Также можно воспользоваться e-mail: [email protected]





Впервые «Утренняя почта» появилась в эфире в 1974 году. Чуть менее 20 лет ее ведущим был Игорь Николаев. Позже шоу вели Александр Ширвиндт, Светлана Лазарева, Марина Голуб, братья Пономаренко и др. С осени прошлого года утреннюю почту от зрителей разбирает Басков.





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