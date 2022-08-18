В Греции объявлен архитектурный конкурс на Археологический музей Афин в Академии Платона

«В дополнение к огромной исторической и культурной ценности, которую создание Археологического музея Афин имеет для столицы, возрождение археологических раскопок и рощи (Академии Платона) создаст еще один местный полюс культуры, зелени и отдыха в одном из самых неблагополучных районов столицы. Он приведет к улучшению и значительному повышению качества жизни, предложит возможности развития и создания рабочих мест», — говорится в сообщении.





Институция расположится в Академии Платона, примерно в двух километрах от Национального археологического музея, одного из лучших в мире, пишет РИА Новости.





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