В 2021 году провели 2 млн мероприятий, доступных для людей с инвалидностью

Об этом сообщила замминистра культуры РФ Ольга Ярилова на заседании рабочей группы, сформированной при президентской комиссии, по созданию условий для участия инвалидов в культурной жизни общества.





Минкультуры РФ занимается информированием о доступности учреждений культуры и активным вовлечением людей с инвалидностью в творческую деятельность. Такая задача поставлена ведомству в рамках стандартов предоставления услуг по реабилитации и абилитации детей-инвалидов, разработанных Минтруда РФ. В прошлом году была утверждена соответствующая Концепция развития, которая будет реализовываться до 2025 года, напомнила замминистра.





За оперативное информирование отвечает портал «Культура.РФ», на котором реализуется проект «Инклюзивная платформа», объединяющий сведения о доступности организаций культуры, инклюзивных мероприятиях, потребностях в спецоборудовании и т.д.





Ольга Ярилова подчеркнула, что в РФ работают более 93 тысяч госучреждений культуры, перед каждым и которых стоит задача информирования. На сегодня 60% организаций из числа зарегистрированных на сайте «PRO.Культура.РФ» заполнили раздел о доступности.





Замглавы ведомства отметила, что предстоит работа по максимальному охвату учреждений культуры для включения в реабилитационные паспорта регионов. Для создания инклюзивных творческих лабораторий важна информация о компактном проживании людей с инвалидностью с учетом пола, возраста и нозологии (интернаты, образовательные учреждения, производства). На сегодня уже созданы 86 таких лабораторий.





По итогам заседания участники рабочей группы получили поручения активизировать работу в повышении доступности учреждений культуры для людей с инвалидностью.





Фото: Минкультуры РФ