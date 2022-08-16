Продюсер Рудченко сравнил вокальные данные и нишу Shaman и Газманова

Вокал певцов невозможно сравнивать из-за очевидного проигрыша одного из них, заявил музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко в разговоре с NEWS.ru.





По его оценке, Ярослав Дронов (Shaman) значительно превосходит Олега Газманова по вокальным данным. По этой причине у первого может быть в репертуаре гораздо больше интересных песен. У второго — ограниченные голосовые возможности, он «больше поет душой или проговаривает сложные моменты», пояснил собеседник.





По его мнению, исполнителей можно сопоставлять только по патриотическому направлению, в котором они работают. Рудченко отметил, что у россиян есть потребность в том, что у Дронова «уже зашло». Он рекомендовал артисту не менять жанр и продолжать работать в нем. В этом направлении критик поставил Шамана в один ряд с Газмановым, Розенбаумом и другими исполнителями, поющими о России.





Ранее педагог по вокалу Юлия Таравкова назвала Shaman «новым Олегом Газмановым», обладающим «большим диапазоном».





Фото: кадр из клипа «Я русский»