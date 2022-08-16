Минкультуры учредило знак отличия, дающий право на присвоение звания «Ветеран труда»

«Учредить: ведомственный знак отличия Министерства культуры РФ, дающий право на присвоение звания „Ветеран труда“, — почетная грамота Министерства культуры Российской Федерации; благодарность министра культуры Российской Федерации», — говорится в приказе.





Согласно положению о почетной грамоте министерства, этим знаком отличия могут награждаться люди за заслуги в труде (службе) и работу не менее 15 лет в сфере культуры, искусства, культурного наследия, кинематографии, авторского права, смежных прав, а также за эффективное выполнение функций по управлению государственным имуществом, оказанию государственных услуг, контролю и надзору в установленной сфере деятельности.





Фото: Минкультуры РФ