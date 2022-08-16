Минкультуры учредило знак отличия, дающий право на присвоение звания «Ветеран труда»

16.08.2022

Минкультуры учредило знак отличия, дающий право на присвоение звания «Ветеран труда»

Министр культуры РФ Ольга Любимова подписала приказ об учреждении ведомственного знака отличия (почетной грамоты), дающего право на присвоение звания «Ветеран труда». Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

«Учредить: ведомственный знак отличия Министерства культуры РФ, дающий право на присвоение звания „Ветеран труда“, — почетная грамота Министерства культуры Российской Федерации; благодарность министра культуры Российской Федерации», — говорится в приказе.

Согласно положению о почетной грамоте министерства, этим знаком отличия могут награждаться люди за заслуги в труде (службе) и работу не менее 15 лет в сфере культуры, искусства, культурного наследия, кинематографии, авторского права, смежных прав, а также за эффективное выполнение функций по управлению государственным имуществом, оказанию государственных услуг, контролю и надзору в установленной сфере деятельности.

Фото: Минкультуры РФ