Стало известно, куда исчезли актеры из «Деревни дураков»

14.08.2022
«Деревня дураков» была частью видеокомиксов «Каламбур» и смешила фанатов с 1996 года. Когда проект завершил свою работу, актеры словно растворились, однако сегодня стало известно, как сложилась их карьера. Об этом пишет издание FBM.
Артист Сергей Гладков, исполнивший в «Деревне дураков» одну из ролей, был одним из самых ярких персонажей. После закрытия проекта Гладков не раз пробовал свои силы в других проектах, но успеха так и не добился.
Татьяна Иванова, которая играла роль Бабы, и Вадим Набоков, исполнивший роль Матроса, в жизни являются счастливой семейной парой. После «Деревни дураков» у них не было известных проектов, но они и сейчас веселят публику в различных шоу и на сцене театра.
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