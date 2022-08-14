Максим Галкин заявил о завершении концертного тура по Латвии

14.08.2022

Максим Галкин заявил о завершении концертного тура по Латвии

Максим Галкин в Латвии развлекал публику в концертном зале GORS. Юморист в конце мероприятия поблагодарил зрителей за теплый прием, пишут «Актуальные новости». 

По словам Галкина, в прибалтийской республике очень чуткие и тонкие зрители.

«Спасибо, Резекне! Мой любимый зал — где царит настоящий дух Латгалии. Вы все являетесь очень тонким чутким зрителем для меня. Но, к сожалению, это был мой завершающий концерт в туре по Латвии. Было здорово», — заявил Галкин.

Фанаты поблагодарили юмориста за хороший концерт и попросили его почаще приезжать с гастролями в республику. 

Фото: Pixabay