Максим Галкин заявил о завершении концертного тура по Латвии

По словам Галкина, в прибалтийской республике очень чуткие и тонкие зрители.





«Спасибо, Резекне! Мой любимый зал — где царит настоящий дух Латгалии. Вы все являетесь очень тонким чутким зрителем для меня. Но, к сожалению, это был мой завершающий концерт в туре по Латвии. Было здорово», — заявил Галкин.





Фанаты поблагодарили юмориста за хороший концерт и попросили его почаще приезжать с гастролями в республику.





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