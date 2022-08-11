Артисты Театра Алексея Рыбникова выступили для детей из ЛНР

11.08.2022
Концерт прошел 9 августа в Доме культуры МАИ в Москве, сообщили организаторы мероприятия.
Зрителями выступления стали 100 школьников из ЛНР, для которых прозвучали знаменитые песни композитора Алексея Рыбникова.
В программу были включены хиты «Я тебя никогда не забуду» и «Аллилуйя» из рок-оперы «Юнона и Авось», первая постановка которой состоялась на сцене «Ленкома» в 1981 году. Гости вечера услышали и «Последнюю поэму» из мелодрамы «Вам и не снилось», снятой в 1980 году Ильей Фрэзом по произведению Галины Щербаковой.
Композиции прозвучали в исполнении Дианы Орловской, Никиты Позднякова и других артистов столичного театра.
Ранее сообщалось, что в Луганске открылась выставка к 350-летию Петра I, подготовленная Историческим музеем.
Фото: пресс-служба МАИ